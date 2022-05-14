«Євробачення-2022»: де і коли дивитись фінал, усі учасники
14 травня в Турині відбудеться фінальне шоу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», в результаті якого визначиться новий переможець. Цього року у святі пісні беруть участь представники 40 країн. У фіналі на сцену вийдуть 25 конкурсантів. Це переможці двох півфіналів, представники «Великої п'ятірки» — країн-засновників конкурсу (Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція), які автоматично виступають у фіналі, як і представник країни-переможця. Завдяки феєричній перемозі групи Maneskin конкурс проходить в Італії.
Україну представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Музиканти вийдуть на сцену під номером 12. За прогнозами букмекерів, у наших представників найвищі шанси на перемогу. Але все вирішить фінальне шоу. Члени журі свої оцінки вже виставили, тепер долю переможця вирішуватимуть телеглядачі.
Усі учасники великого фіналу:
1. Чехія: We Are Domi — Lights Off
2. Румунія: WRS — Llámame
3. Португалія: MARO — Saudade, Saudade
4. Фінляндія: The Rasmus — Jezebel
5. Швейцарія: Marius Bear — Boys Do Cry
6. Франція: Alvan & Ahez — Fulenn
7. Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
8. Вірменія: Rosa Linn — Snap
9. Італія: Mahmood & Blanco — Brividi
10. Іспанія: Chanel — SloMo
11. Нідерланди: S10 — De Diepte
12. Україна: Kalush Orchestra — Stefania
13. Німеччина: Malik Harris — Rockstars
14. Литва: Monika Liu — Sentimentai
15. Азербайджану: Nadir Rustamli — Fade To Black
16. Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You
17. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
18. Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól
19. Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers — Trenulețul
20. Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer
21. Австралія: Sheldon Riley — Not The Same
22. Великобританія: Sam Ryder — SPACE MAN
23. Польща: Ochman — River
24. Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano
25. Естонія: Stefan — Hope
Українці можуть проголосувати за свого лідера. Для цього потрібно надіслати смс на номер 7576 із текстом: ХХ, де ХХ — порядковий номер учасника. Вартість повідомлення — 5,31 грн. З одного номера можна проголосувати 20 разів.
Оцінки України оголосить солістка гурту Go_A Катерина Павленко.
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Трансляція «Євробачення» стартує о 22:00 за Києвом. Покаже шоу у прямому ефірі телеканал UA: Культура. Також конкурс можна буде дивитися на онлайн-платформах Суспільного:
• на офіційному Facebook-акаунті Євробачення;
• на сайті Суспільне Культура;
• на сайті Суспільне Євробачення;
• на YouTube-каналі Євробачення Україна
І у додатку Дія (Послуги — Дія.TV — Канал UA: Культура).
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