«Євробачення-2022»: де і коли дивитись фінал, усі учасники

14 травня в Турині відбудеться фінальне шоу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», в результаті якого визначиться новий переможець. Цього року у святі пісні беруть участь представники 40 країн. У фіналі на сцену вийдуть 25 конкурсантів. Це переможці двох півфіналів, представники «Великої п'ятірки» — країн-засновників конкурсу (Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція), які автоматично виступають у фіналі, як і представник країни-переможця. Завдяки феєричній перемозі групи Maneskin конкурс проходить в Італії.

Україну представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Музиканти вийдуть на сцену під номером 12. За прогнозами букмекерів, у наших представників найвищі шанси на перемогу. Але все вирішить фінальне шоу. Члени журі свої оцінки вже виставили, тепер долю переможця вирішуватимуть телеглядачі.

Усі учасники великого фіналу:



1. Чехія: We Are Domi — Lights Off

2. Румунія: WRS — Llámame

3. Португалія: MARO — Saudade, Saudade

4. Фінляндія: The Rasmus — Jezebel

5. Швейцарія: Marius Bear — Boys Do Cry

6. Франція: Alvan & Ahez — Fulenn

7. Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana

8. Вірменія: Rosa Linn — Snap

9. Італія: Mahmood & Blanco — Brividi

10. Іспанія: Chanel — SloMo

11. Нідерланди: S10 — De Diepte

12. Україна: Kalush Orchestra — Stefania

13. Німеччина: Malik Harris — Rockstars

14. Литва: Monika Liu — Sentimentai

15. Азербайджану: Nadir Rustamli — Fade To Black

16. Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You

17. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together

18. Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól

19. Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers — Trenulețul

20. Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer

21. Австралія: Sheldon Riley — Not The Same

22. Великобританія: Sam Ryder — SPACE MAN

23. Польща: Ochman — River

24. Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano

25. Естонія: Stefan — Hope

Українці можуть проголосувати за свого лідера. Для цього потрібно надіслати смс на номер 7576 із текстом: ХХ, де ХХ — порядковий номер учасника. Вартість повідомлення — 5,31 грн. З одного номера можна проголосувати 20 разів.

Оцінки України оголосить солістка гурту Go_A Катерина Павленко.

Традиційно конкурс коментує Тимур Мірошниченко. Цього року він веде прямий ефір із бомбосховища, де облаштували студію.

Трансляція «Євробачення» стартує о 22:00 за Києвом. Покаже шоу у прямому ефірі телеканал UA: Культура. Також конкурс можна буде дивитися на онлайн-платформах Суспільного:

• на офіційному Facebook-акаунті Євробачення;

• на сайті Суспільне Культура;

• на сайті Суспільне Євробачення;

• на YouTube-каналі Євробачення Україна

І у додатку Дія (Послуги — Дія.TV — Канал UA: Культура).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли всі подробиці першого півфіналу, а також розповідали, як пройшов другий півфінал.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter