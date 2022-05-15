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Зробили ранок «красивим»: бійці ЗСУ показали, як горить військова техніка ворога вартістю десятки млн доларів (відео)

9:51 15 травня 2022
Зробили ранок «красивим»: бійці ЗСУ показали, як горить військова техніка ворога вартістю десятки млн доларів (відео)

Російський ворог робить відчайдушні спроби продовжувати наступ, але скрізь стикається з умілими діями ЗСУ, які завдають йому поразки за поразкою.

Так, радник голови МВС Антон Геращенко опублікував відео ураження складу боєприпасів рашистів.

«Гарного ранку, українці! Деталі: наша артилерія накрила склад боєкомплекту недоармії. Були навіть снаряди для танків. Як горить, диво!» — підписав він ролик.

 

У свою чергу військовий журналіст Андрій Цаплієнко розмістив відео рашистського літака, підбитого під Миколаєвом.

"Доліталися. Так горять 50 млн доларів повітряних сил росії. Миколаїв - це сила", - каже автор відео.

 

Також Андрій Цаплієнко поділився відео знищення понтонної переправи у Білогорівці, де рашисти за три дні втратили близько 250 одиниць техніки та до 1500 солдатів та офіцерів. Через це російським військовим довелося зупинити наступ на значній частині Східного фронту.

Нагадаємо, що лише 14 травня, і лише на Донецькому та Луганському напрямках українські воїни відбили 12 атак ворога, знищивши 8 танків, 5 артилерійських систем, 9 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів противника.

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