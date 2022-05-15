У це важко повірити: копійчаний засіб видаляє найстійкіший жир і нагар, які не по зубах побутовій хімії (відео)
Під час воєнного часу багатьом жителям нашої країни доводиться стикатися з тим, що при необхідності переїзду в інші регіони виникає потреба очистити від пилу, бруду чи накипу речі, які потрібні для життя.
При цьому не йдеться лише про вимушених переселенців — у деяких випадках це потрібно і тим, хто виявився позбавленим можливості відвідувати магазини побутової хімії, або ж тривожиться про свою безпеку.
На цей випадок можна використати ноухау, яким поділилася на своєму youtube-каналі Олена Матвєєва.
Як приклад вона показала стару грязну каструлю, яку має намір відмити за допомогою свого «надпотужного видаляча плям, жиру і нагару».
«Друзі, цю каструлю не мили більше 15 років, на ній стійкий жир і нагар. Жодна побутова хімія не впорається з цим, але я вам покажу найпростіший спосіб, як це зробити за допомогою двох копійчаних коштів» , — написала господиня-блондинка.
Для тих, хто ризикне дотримуватися рекомендацій Олени, вона радить насамперед знайти велику ємність, у яку має поміститися каструля (у її випадку — старе відро).
У ролі «секретного компонента» виступають половина пачки харчової соди і один тюбик канцелярського клею (не ПВА).
У відро треба налити води і довести її до кипіння, після чого додати соду та клей.
Далі розім'яклі бруд і накип можна здерти звичайним дротяним йоржиком для посуду.
В результаті стара каструля набуває вигляду «цілком нової».
У цьому можна переконатись у відео Олени.
Нагадаємо, раніше Олена Матвєєва також поділилася секретами підвищення ефективності прання, а також розповіла, як видалити найстійкіші плями на одязі.
Фото poshepky.com/317
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