У це важко повірити: копійчаний засіб видаляє найстійкіший жир і нагар, які не по зубах побутовій хімії (відео)

Під час воєнного часу багатьом жителям нашої країни доводиться стикатися з тим, що при необхідності переїзду в інші регіони виникає потреба очистити від пилу, бруду чи накипу речі, які потрібні для життя.

При цьому не йдеться лише про вимушених переселенців — у деяких випадках це потрібно і тим, хто виявився позбавленим можливості відвідувати магазини побутової хімії, або ж тривожиться про свою безпеку.

На цей випадок можна використати ноухау, яким поділилася на своєму youtube-каналі Олена Матвєєва.

Як приклад вона показала стару грязну каструлю, яку має намір відмити за допомогою свого «надпотужного видаляча плям, жиру і нагару».

«Друзі, цю каструлю не мили більше 15 років, на ній стійкий жир і нагар. Жодна побутова хімія не впорається з цим, але я вам покажу найпростіший спосіб, як це зробити за допомогою двох копійчаних коштів» , — написала господиня-блондинка.

Для тих, хто ризикне дотримуватися рекомендацій Олени, вона радить насамперед знайти велику ємність, у яку має поміститися каструля (у її випадку — старе відро).

У ролі «секретного компонента» виступають половина пачки харчової соди і один тюбик канцелярського клею (не ПВА).

У відро треба налити води і довести її до кипіння, після чого додати соду та клей.

Далі розім'яклі бруд і накип можна здерти звичайним дротяним йоржиком для посуду.

В результаті стара каструля набуває вигляду «цілком нової».

У цьому можна переконатись у відео Олени.

Нагадаємо, раніше Олена Матвєєва також поділилася секретами підвищення ефективності прання, а також розповіла, як видалити найстійкіші плями на одязі.

Фото poshepky.com/

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