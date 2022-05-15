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Україна

Двісті «двохсотих» рашистів, 28 БМП та 5 дронів: названі втрати ворога за добу

11:52 15 травня 2022
Український воїн

За минулу добу бійці збройних сил України завдали істотних збитків російським окупантам.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, за добу ліквідовано 200 бійців ворога (всього з початку війни — 27400). Крім того, знищено 2 танки (з початку війни — 1220), 24 бойові броньовані машини (2958), 4 артилерійські системи (555) та маса іншої військової техніки.

Зазначається, що найбільших противників минулої доби поніс на Авдіївському та Курахівському напрямках. При цьому дані щодо втрат рашистів уточнюються, тому насправді їх може бути набагато більше.

Нагадаємо, оцінюючи втрати рашистів з початку нападу на Україну в лютому більш ніж у третину особового складу, Міністерство оборони Великобританії спрогнозувало, що війська путіна втратило здатність знову перейти до успішного наступу .

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