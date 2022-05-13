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Надзвичайно смачний салат від красуні-блогерки «з ляльковим голосом»: можна їсти в будь-яких кількостях, без наслідків для фігури (відео)

11:51 13 травня 2022
Зелений салат

Популярна до початку війни блогер Alina FooDee, яку багато фоловерів запам'ятали через дзвінкий «ляльковий» голос, змогла оговтатися від наслідків окупації рашистами Сумщини і продовжує активно публікувати нові рецепти.

Одна з її новинок — салат під назвою «Весна» — його можна їсти у необмежених обсягах і без страху набрати зайві кілограми.

Для приготування салату «Весна» знадобляться:

  • капуста молода — 300−400 г
  • огірок — 1 шт.
  • зелена цибуля — невеликий пучок
  • кріп — невеликий пучок
  • редис — 4−5 шт. (по бажанню)
  • оцет 9% чи лимонний сік — 2 ч.л.
  • цукор — 1 ч.л.
  • сіль — 0,5 ч. л. (за смаком)
  • олія — за смаком.

Сам процес приготування не складний: дрібно нарізаємо капусту, зелену цибулю, кріп, огірок та редис.

Після цього змішуємо всі інгредієнти у великій мисці. Потім додаємо оцет (або лимонний сік), цукор і сіль, олію за смаком. І отримуємо задоволення від смачної, корисної та «безпечної» їжі.

А доповнити ефект від такого салату можна за допомогою смачного та мегакорисного напою з імбиром.

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