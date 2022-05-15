У Зеленського озвучили рецепт перемоги над Росією вже цього року

Війна в Україні навряд чи завершиться у травні, але може закінчитися вже цього року. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, ніхто у світі, зокрема й Україна, не зацікавлений у затяжній війні з росіянами.

«Ми не можемо покінчити з війною цього місяця, але можемо цього року. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом», — написав Подоляк у соцмережі.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що світова спільнота має серйозно поставитися до ядерних загроз з боку Росії, а також підготувати протокол дій на випадок можливого застосування такої зброї.

Як писали «ФАКТИ», раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов розповів, що війна з росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця року. А астролог Ганна Карпєєва впевнена, що поворотний момент війни настане наприкінці липня чи в серпні. За її словами, у серпні буде використано максимально те озброєння, яке буде нам поставлене західними країнами.

Фото з соціальних мереж

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