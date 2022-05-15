Боротьба з пекельним полум'ям: як надати першу допомогу потерпілому від фосфорних або запальних бомб

У ніч на неділю, 15 травня, російські нелюди скинули на захисників «Азовсталь» у Маріуполі фосфорні або запальні бомби, як раніше використовували там же отруйні речовини. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Азовсталь. Знову — з неба, моря, землі. Учора окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запальні або фосфорні бомби (висновок залишимо фахівцям)», — зазначив Андрющенко.

За його словами, самі окупанти стверджують, що застосували запалювальні снаряди 9М22С із термітними шарами. Температура горіння — близько 2−2,5 тис. градусів за Цельсієм і зупинити процес майже неможливо.

«Пекло зійшов на землю. В „Азовсталь“. Неймовірно, як тримаються наші захисники» , — додав він і опублікував відео з «Азовсталі».

У зв'язку з тим, що це вже не перший випадок застосування цієї страшної зброї, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як надати потерпілому першу допомогу у разі отримання опіків від них.

У відомстві наголошують, що фосфорні боєприпаси — це зброя, яка містить білий фосфор і розповсюджує запалювальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800 °C. Білий фосфор спалахує від контакту з повітрям, а територія його поширення може досягати кількох сотень квадратних метрів. У разі виникнення такої ситуації потрібно якомога одразу викликати бригаду екстреної медичної допомоги.

Содові розчини та в цілому харчова сода не використовуються у наданні допомоги постраждалим від білого фосфору.

Нагадаємо, захисники Маріуполя відреагували на потужний заклик до їхнього порятунку, який пролунав зі сцени Євробачення-2022.

Фото inpoland.net.pl/

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