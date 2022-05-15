Яблучний пиріг від Лізи Глинської: легко приготує навіть господиня-початківець, а всі домочадці будуть у захваті

Відомий український телекулінар і фудблогер Ліза Глінська, яка поділилася рецептом смачної бабусиної пасочки, вирішила порадити українкам ще один десерт, який зможе легко приготувати навіть господиня-початківець.

«Навіть якщо ви ніколи не готували десерти, така смакота напевно буде вам під силу, а чоловік і всі домашні будуть від неї в захваті», — впевнена Ліза.

При цьому головним компонентом має бути любов до близьких та гарний настрій.

Для приготування яблучного пирога українська красуня-кулінарка рекомендує взяти:

8−9 яблук;

200 г борошна;

200 г манної крупи;

200 г цукру;

10 г розпушувача;

1 ч. л. кориці або ванільного цукру;

100 г вершкового масла;

100 мл молока, а також додатково 30 г цукру.

Процес приготування пирога також не містить жодних «несподіванок» — про нього Ліза Глінська розповіла у короткому відео.

Коротко послідовність дій господині можна описати так:

1. Очистити яблука і натерти на тертці.

2. Змішайти сухі інгредієнти.

3. У круглу форму діаметром 23−24 см. викласти пергамент та обернути її фольгою.

4. Викласти шарами сухі інгредієнти та яблука.

5. Поверх середнього шару вилити розтоплену олію з молоком.

6. Посипати цукром.

7. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці (з конвекцією) 50−60 хв.

І після цього кликати сім'ю до столу — аби оцінили зусилля господині.

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