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Спорт

Подвійний тріумф: збірні України з футболу стали у Бразилії та Іспанії найсильнішими у світі

10:02 16 травня 2022
Дефлімпійська збірна України з футболу

Поки збірна України з футболу готується до матчів плей-оф відбору на ЧС-2022 у Катарі, ще дві наші національні команди вже стали найсильнішими у світі.

На Дефлімпійських іграх (беруть участь глухі спортсмени), що завершилися у Бразилії, «жовто-сині» з трьома перемогами та однією поразкою виграли груповий етап (Південна Корея — 2:1, Єгипет — 5:0, Франція — 3:2, Аргентина — 1:2), а потім у плей-оф послідовно впоралися з Італією (2:1) та Туреччиною (2:0). У вирішальному матчі наші хлопці зустрічалися із Францією, здобувши мінімальну перемогу завдяки голу в дебюті зустрічі — 1:0, і вперше з 2009 року стали чемпіонами Дефлімпіади.

Додамо, що за підсумками змагань Україна впевнено виграла медальний залік, здобувши 137 нагород — у доробку наших спортсменів 61 «золото», а також по 38 «срібла» та «бронзи».

Ще одна наша збірна, паралімпійська, також тріумфувала на світовій першості, що проходила в Іспанії. «Жовто-сині» впевнено обіграли всіх суперників на груповому етапі (Іспанія — 5:0, Північна Ірландія — 7:1, Аргентина — 5:1), після чого розгромили Ірландію (5:1) та США (5:1) у плей-оф. У фіналі наші хлопці мінімально обіграли Іран — 1:0 (єдиний гол на 13-й хвилині забив Іван Доненко) та вшосте в історії стали чемпіонами світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Петраков викликав до збірної України десять футболістів, які виступають у зарубіжних чемпіонатах.

Фото УАФ

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