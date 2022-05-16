Скандал із голосуванням на «Євробаченні»: Грузія та Азербайджан заявили, що по 12 балів від них не зарахували Україні

Після завершення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» в Турині, переможцем якого став український гурт Kalush Orchestra, розгорівся скандал через голосування. Телеглядачі віддали нам максимальну кількість балів — 439. А оцінки національних журі виявилися нижчими. Вони поставили Kalush Orchestra на четверте місце. У підсумку Україна здобула 631 бал і тріумфально виграла конкурс.

Під час оголошення результатів голосування виникла проблема. Організатор «Євробачення» — Європейська мовна спілка (EBU) відкликав голоси журі шести країн — Азербайджану, Грузії, Чорногорії, Польщі, Румунії та Сан-Марино. Начебто причиною стало порушення правил голосування. Також у мережі повідомлялося, що збій могли спровокувати проросійські хакери.

Голова української делегації Оксана Скибінська заявила, що до голосування є великі питання.

«З'явилася заява Європейської мовної спілки про те, що у 6 країнах було замінено голосування журі середніми результатами голосування в регіоні. Ці питання зараз перевіряються. Тому що кілька країн заявили про те, що віддавали свої 12 балів насправді Україні, а не іншій країні, якій було присвоєно бали Європейською мовною спілкою», — зазначила Скибінська.

Так, Грузія та Азербайджан заявили, що віддали по 12 балів саме Україні, а не Великій Британії, як це було озвучено у прямому ефірі.

Також оцінками журі обурилася делегація з Румунії. Глава делегації Юліана Марчук заявила, що журі поставило 12 балів Молдові, а не Україні. Однак у результаті Zdob si Zdub & Advahov Brothers не отримали від Румунії жодного балу.

Тим часом, в Україні спалахнув свій скандал через голосування національного журі. Суспільство обурилося тим, що національне журі не поставило жодного балу представнику дружньої Польщі, яка стала надійним другом України під час війни.

Kalush Orchestra розповіли, чим займуться після перемоги на Євробаченні.

Фото EBU

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