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Здоров'я та медицина

Мати померла на руках у сина: пораненого 10-річного Іллю вивезли з Маріуполя в Донецьк, а врятували ногу дитині в «Охматдиті»

20:35 16 травня 2022
Ілля Матвієнко в Охматдиті

У Львові лікарі врятували ноги 15-річній дівчинці, яка попри поранення вивезла під кулями з Попасної чотирьох дорослих. А у Києві медики «Охматдиту» розповіли про порятунок 10-річного хлопчика з Маріуполя, якому під час обстрілу рашистами міста розірвало ногу, він втратив маму.

Як повідомили в «Охматдиті», попри обстріли Маріуполя Ілля Матвієнко разом з мамою Наталею залишалися в місті, жили у підвалі свого будинку. Але одного разу вирішили перебігти до сусідів і потрапили під обстріл. Жінка отримала поранення голови, а Іллі розірвало ногу. Наталя на собі дотягнула сина до квартири знайомих. Там мати стискала Іллюшу у обіймах до тих пір, поки билося її серце…

Наступного дня окупанти насильно вивезли осиротілу дитину в Донецьк, де місцеві лікарі готувалися до ампутаціі ноги Іллі.

Але бабуся хлопчика в Україні забрала хлопчика з окупованого Донецька, швидко оформивши опікунство за сприяння команди президента України. Жінка перетнула кордони чотирьох країн і вивезла онука в Київ. В «Охматдиті» Іллюша зустрів свій 10-й день народження, з яким його привітав у палаті Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський привітав Іллюшу з днем народження

Трохи згодом, як зізнається бабуся, у лікарні у Іллі стався і символічний другий день народження, коли лікарі сказали, що нога повноцінно функціонує і Ілля зможе ходити. Зараз хлопчик вже може рухати пальцями на ушкодженій кінцівці.

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Раніше ми повідомляли про те, що у Львові лікарі видалили уламки касетного снаряду із мозку 9-річної дівчинки, яка разом з мамою потрапили під обстріл рашистів у Миколаєві.

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