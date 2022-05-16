Можливі заморозки: різке похолодання прийде в Україну… на один день

Синопткиня Наталія Діденко, яка раніше попереджала про холодну повітряну масу, яка йде в Україну, підтвердила свій прогноз — у середу, 18 травня, похолодає.

«У середу у більшості областей України очікується короткочасне похолодання. Вночі у північних, західних, східних та центральних областях навіть можливі місцями невеликі заморозки на ґрунті. Вдень буде у межах +10+17 градусів. Але з четверга, 19 травня, тепла погода повернеться» — прогнозує синопткиня.

Щодо погоди у вівторок, 17 травня, то протягом дня очікується +16+20 градусів, на півдні та у південно-західній частині — до +20+24 градуси.

У Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Чернівецькій та Закарпатській областях можливі періодичні дощі. Увечері у вівторок локальні дощі можуть йти і у південній частині України. На більшій частині території буде сухо та сонячно.

У Києві17 травня дощ малоймовірний. Вночі буде прохолодно — до +6+9 градусів, а вдень очікується до +17 +18 градусів. Вітер північно-західний, поривчастий.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня пронозувала, що в період 16 — 19 травня переважатиме суха погода завдяки полю підвищеного тиску, однак у північно-східних та східних областях можливі атмосферні фронти, які принесуть короткочасні дощі. Температура в цей період очікується: ночами 8−14 тепла, вдень 17−22 вище за нуль. 19 травня у західних та південно-західних областях 23−28 градусів тепла, а на Лівобережній частині ночами стовпчики термометрів покажуть 5−10 тепла, вдень вони підніммтимуться до 13−19 вище за нуль.

Фото Pixabay

207

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter