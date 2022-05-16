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Суспільство та люди

Більше жодних «у джазі тільки дівчата»: Рада заборонила дискримінацію працівників за статтю, віком та кольором шкіри

17:47 16 травня 2022
Співбесіда

Верховна Рада, яка розширила перелік умов для звільнення працівників, проголосувала за закон, яким роботодавцям забороняють висувати претендентам вимоги за ознаками статі, кольору шкіри, віком, сексуальною орієнтацією тощо.

Як повідомляє «Інформатор. Гроші», документ має бути ще підписаний президентом.

Наголошується, що роботодавцю забороняють висувати вимоги, які не пов'язані з характером роботи або умовами її виконання. Виправданням до вимог за статевою ознакою може бути лише специфіка роботи, виконувати яку можуть лише представники певної статі.

Штраф за порушення дорівнює десятиразовому розміру мінімальної зарплати (з 1 січня 2022 року — 6500 гривень). Рішення про його застосування може приймати центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з нагляду за дотриманням трудового законодавства.

У документі також встановили критерій визначення масовості — кількість звільнених за 1 місяць. Так, у компаніях зі штатом у 301−1000 чоловік масовим вважається звільнення 30 і більше працівників на місяць. А у компаніях з 1001 і більше — звільнення понад 3% працівників.

Роботодавця зобов'язали за три місяці до масового звільнення направити листа до профспілки з інформацією про причини, кількість та категорії працівників, яких можуть скоротити, а також про можливі заходи щодо запобігання масовому звільненню.

Нагадаємо, що раніше парламент затвердив закон про діяльність із примусового виконання судових рішень, рішень інших органів (посадових осіб) у період дії воєнного стану, заборонивши, зокрема, примусове стягнення боргів за комунальні послуги.

Фото Pixabay

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