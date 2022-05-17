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Події

Стало відомо про нові злочини окупантів під Києвом: знайдено ще одне масове поховання, серед убитих — іноземець

10:11 17 травня 2022
Братська могила

У Київській області, де після відступу російських військ було знайдено масові поховання вбитих мирних жителів, ще одну могилу знайшли під Макаровим

«У Бучанському районі поліція Київщини виявила та оглянула тіла трьох убитих російськими окупантами мирних людей. Поховання знайшли по обидва боки дороги неподалік Макарова, де у період бойових дій розміщувалися позиції росіян. У ямі знаходилися тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Загиблі були розстріляні окупантами…», — повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбітов та додав, що біля поховань окупанти залишили розтяжку з гранатою «Ф-1».

Двоє загинули від поранень у голову, третій — у живіт. На місці поховання знайшли документи одного із загиблих — громадянина Чехії. Особистості двох поки що не встановлені.

Наразі відомо, що загиблий іноземець до війни працював в Україні далекобійником, а з початком широкомасштабної агресії росії приїхав до нашої країни волонтером. 3 березня він перестав виходити зв'язок. На батьківщині у 49-річного чоловіка залишилися дружина та брат.

А біля села Раківка поліцейські виявили тіло ще одного розстріляного місцевого жителя — пенсіонера, який раніше був оперативним працівником органів внутрішніх справ. Коли село окупували рашисти, він вийшов за дровами і не повернувся. Рашисти роздягнули його і розстріляли. Вбитого поховали на полі поряд із бойовими позиціями агресорів.

«Це черговий факт, який підтверджує, що російські військові викрадали людей навіть із власних будинків. На тілі загиблого криміналісти виявили сліди катувань. Чітко зафіксували також наявність на тілі вогнепальних поранень», — повідомив начальник поліції Київщини.

Найімовірніше, йдеться про громадянина Чехії, чий автомобіль знайшли на початку березня на території Київщини. У машини було прострілено лобове скло, двері та підголовник водія, на якому виявили кров.

Фото — скріншот

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