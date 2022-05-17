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Україна

Мінус 200 окупантів та сім російських танків: названі втрати ворога за добу

10:52 17 травня 2022
Підбитий танк

Російські війська, які, як і раніше, зосереджують основні зусилля у Східній операційній зоні, за минулу добу втратили 200 військових — з початку широкомасштабної агресії в Україні було ліквідовано близько 27 900 окупантів.

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, також було знищено сім танків (1235 з 24 лютого), 35 бойових броньованих машин (всього 3009) та багато іншої техніки ворога.

Зазначається, що найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.

Втім, чималий внесок зробили у справу майбутньої перемоги і бійці інших підрозділів: так, вояки оперативно-тактичного угруповання «Схід» знищили 178 окупантів та 28 одиниць техніки.

А артилеристи Оперативного командування «Південь» навели «докази» своєї майстерні роботи, показавши ліквідацію колони орків.

Раніше в Оперативному командуванні «Південь» повідомляли про знищення вогнем реактивної артилерії складу паливно-мастильних матеріалів поблизу знаменитої Чорнобаївки.

Фото Генштабу ЗСУ

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