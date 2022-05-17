Якщо в будинку є кішки та собаки: як очистити килим та палас від шерсті та бруду за допомогою «чарівної суміші» (відео)

Господині, в будинку яких живуть тварини, добре знають, що килим доводиться постійно чистити, при цьому пилосос не завжди справляється.

У цьому впевнена автор youtube-каналу про «домашні хитрощі» Олена Матвєєва, яка раніше відкрила секрет підвищення ефективності прання за допомогою поліетиленового пакету.

«У мене собаки люблять валятися на килимі, тому там завжди багато річкового піску, бруду, шерсті і так далі. Чистки тільки за допомогою пилососа не завжди вистачає, тому доводиться вигадувати різні способи, щоб не купувати багато побутової хімії», — ділиться Олена.

Однією з її «хитрощів» є спеціальна рідина, яку вона готує для очищення всіх килимових покриттів.

До її складу входить звичайний столовий оцет, гаряча вода, харчова сода та будь-який з миючих засобів (рідина для миття посуду, рідке господарське мило, сухий пральний порошок тощо).

Перед очищенням в тазик наливається гаряча вода, туди додається 2 столові ложки оцту, 1 столова ложка соди і 1 столова ложка рідкого миючого засобу. Отриману суміш потрібно розбавити ще 2 склянками звичайної води, після чого приступати до чищення.

Спочатку Олена «проходиться» по килиму губкою, яка змочена вказаним розчином, а потім — чистячою серветкою.

Якщо вода дуже брудна, то рекомендується зробити ще один такий склад і пройтися по килиму наново — він буде після цього набагато чистішим.

«Я роблю цю операцію десь один раз на тиждень, ви можете вибирати будь-який зручний для вас графік», — рекомендує вона читачам.

Нагадаємо, раніше в мережі порадили, як швидко та ефективно прибрати цвіль зі стін та стелажів у коморі або у погребі.

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