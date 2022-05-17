Полегшили роботу ЗСУ: п'яні путінці влаштували між собою «розбірки» зі стріляниною

Поки в москві влада країни-агресора будує плани «світової» агресії і готується до «палацового перевороту», рядові виконавці цих завдань, схоже, не прагнуть виконувати їх «належним чином», а тому кожен намагається «залити очі», щоб «не бачити» воїнів ЗСУ та загрозу, яку вони несуть для окупантів.

У результаті кожен день починається з того, що «диво-воїни путіна» напиваються щодня з ранку «по саме неможу».

Про це написав у своєму Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

За його інформацією, солдати ЗС РФ уже не можуть обходитися без алкоголю на території України. Як відзначають самі військовослужбовці ЗС РФ, «в цьому жаху неможливо бути тверезим», тому за можливості зловживають спиртним.

Оскільки для п'яного військового немає різниці між путіним і гіркіним, всі вони часто «вступають у ідеологічні суперечки» — «здатися зараз» чи «чекати наказу з кремля » .

«Так, 14 травня після одних з „посиділок“ двоє військовослужбовців ЗС РФ у Луганській області почали з'ясовувати відносини із застосуванням стрілецької зброї. Один із них важко поранений, другий перебуває під вартою», — повідомив Цимбалюк.

У результаті завдання ЗСУ спростилося — при здачі подібних «воїнів» пачками війна явно закінчиться набагато швидше.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 17 травня в Україні було «утилізовано» вже 27 900 окупантів. Тих, хто здався в полон, в Україні не готові використовувати навіть на відновлювальних роботах і готують до обміну на наших хлопців.

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