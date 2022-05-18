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Проста та ситна піца Мутіш із підручних інгридієнтів: гості будуть у захваті (відео)

11:40 18 травня 2022
Одна з варіацій піци Мутіш

Наразі в мережі можна знайти безліч рецептів так званої «лінивої» піци, проте виявляється, є подібна страва, яка має власну назву. Це піца Мутіш, яка може стати оригінальною і красивою стравою для всієї родини або навіть несподіваних гостей. Як приготувати таку піцу, розповіли на сайті Без заморочок.

Список інгредієнтів:

  • багет — 1 шматок
  • салямі — 8 скибочок
  • тертий сир чеддер — 100 г
  • яйця — 3 штуки
  • петрушка — 1 щіпка
  • сіль — 1 ч.л.
  • вершкове масло — 1 ст. ложка
  • помідор — 2 шт.

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Етапи приготування

Розрізати шматок довгого білого хліба навпіл.

Придавити і трохи приплюснути хліб. Викласти на лист, застелений пергаментним папером.

Окремо збити три яйця з нарізаною петрушкою та сіллю.

Змастити хліб шматочком вершкового масла. Викласти зверху салямі. Поверх салямі викласти помідори. Полити все яйцем. Зверху посипати тертим сиром.

Випікати в духовці за температури 190 градусів.

Подати до столу.

Звичайно, не так важко готувати і традиційну піцу, тим більше що тісто для неї можна приготувати лише за 10 хвилин.

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