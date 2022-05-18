Проста та ситна піца Мутіш із підручних інгридієнтів: гості будуть у захваті (відео)
Наразі в мережі можна знайти безліч рецептів так званої «лінивої» піци, проте виявляється, є подібна страва, яка має власну назву. Це піца Мутіш, яка може стати оригінальною і красивою стравою для всієї родини або навіть несподіваних гостей. Як приготувати таку піцу, розповіли на сайті Без заморочок.
Список інгредієнтів:
- багет — 1 шматок
- салямі — 8 скибочок
- тертий сир чеддер — 100 г
- яйця — 3 штуки
- петрушка — 1 щіпка
- сіль — 1 ч.л.
- вершкове масло — 1 ст. ложка
- помідор — 2 шт.
Читайте також: Оладки-піци: найкраще рішення для «ледачих» господарок
Етапи приготування
Розрізати шматок довгого білого хліба навпіл.
Придавити і трохи приплюснути хліб. Викласти на лист, застелений пергаментним папером.
Окремо збити три яйця з нарізаною петрушкою та сіллю.
Змастити хліб шматочком вершкового масла. Викласти зверху салямі. Поверх салямі викласти помідори. Полити все яйцем. Зверху посипати тертим сиром.
Випікати в духовці за температури 190 градусів.
Подати до столу.
Звичайно, не так важко готувати і традиційну піцу, тим більше що тісто для неї можна приготувати лише за 10 хвилин.
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter