Проста та ситна піца Мутіш із підручних інгридієнтів: гості будуть у захваті (відео)

Наразі в мережі можна знайти безліч рецептів так званої «лінивої» піци, проте виявляється, є подібна страва, яка має власну назву. Це піца Мутіш, яка може стати оригінальною і красивою стравою для всієї родини або навіть несподіваних гостей. Як приготувати таку піцу, розповіли на сайті Без заморочок.

Список інгредієнтів:

багет — 1 шматок

салямі — 8 скибочок

тертий сир чеддер — 100 г

яйця — 3 штуки

петрушка — 1 щіпка

сіль — 1 ч.л.

вершкове масло — 1 ст. ложка

помідор — 2 шт.

Етапи приготування

Розрізати шматок довгого білого хліба навпіл.

Придавити і трохи приплюснути хліб. Викласти на лист, застелений пергаментним папером.

Окремо збити три яйця з нарізаною петрушкою та сіллю.

Змастити хліб шматочком вершкового масла. Викласти зверху салямі. Поверх салямі викласти помідори. Полити все яйцем. Зверху посипати тертим сиром.

Випікати в духовці за температури 190 градусів.

Подати до столу.

Звичайно, не так важко готувати і традиційну піцу, тим більше що тісто для неї можна приготувати лише за 10 хвилин.



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