Чи підлягають мобілізації студенти, які навчаються за кордоном, і що потрібно для виїзду з країни: роз'яснення МінТОТ

Після запровадження військового стану в Україні ввели заборону на виїзд чоловіків призовного віку, проте деякі категорії громадян мають змогу поїхати за кордон.

Як пояснили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій, йдеться про українців, які навчаються у закордонних вишах — вони можуть виїжджати з України для продовження навчання.

При перетині кордону студенти, аспіранти та докторанти повинні, зокрема, надати військово-обліковий документ із записом про відтермінування призову та дозвіл на виїзд. Також потрібні: документ, що дає право на виїзд за кордон, та документ, що підтверджує здобуття освіти.

Також право на перетин кордону мають люди з інвалідністю, якщо у них є довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією або посвідчення, що підтверджує відповідний статус. Крім того, потрібно зробити позначку у військкоматі щодо отримання відстрочки у зв'язку з інвалідністю.

Фото ДПСУ

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