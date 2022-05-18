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Україна

Такого раніше не було: Кабмін зробив подарунок автомобілістам

18:52 18 травня 2022
Водій

В Україні, де раніше на період дії військового стану звільнялися від мит, податку на додану вартість та акцизу транспортні засоби, що ввозяться в країну, Кабінет міністрів дозволив реєструвати у ЦНАП не тільки новий, а й транспорт, яким раніше користувалися.

Як повідомляють у МВС, уряд затвердив зміни, які дозволяють громадянам зареєструвати, перереєструвати та зняти з обліку такі транспортні засоби у центрах надання адміністративних послуг. Раніше така послуга була доступна лише для нових транспортних засобів.

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У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що громадяни фактично отримали можливість обрати, де їм зручніше скористатися адміністративною послугою — у сервісних центрах МВС чи у ЦНАП.

Нагадаємо, що послугу з перереєстрації транспортного засобу під час оформлення договору купівлі-продажу у сервісному центрі МВС відновили наприкінці березня.

Фото Pixabay

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