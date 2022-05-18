Такого раніше не було: Кабмін зробив подарунок автомобілістам
В Україні, де раніше на період дії військового стану звільнялися від мит, податку на додану вартість та акцизу транспортні засоби, що ввозяться в країну, Кабінет міністрів дозволив реєструвати у ЦНАП не тільки новий, а й транспорт, яким раніше користувалися.
Як повідомляють у МВС, уряд затвердив зміни, які дозволяють громадянам зареєструвати, перереєструвати та зняти з обліку такі транспортні засоби у центрах надання адміністративних послуг. Раніше така послуга була доступна лише для нових транспортних засобів.
Читайте також: Медична довідка, іспити та термін дії посвідчень — спрощено низку «водійських» питань на період війни
У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що громадяни фактично отримали можливість обрати, де їм зручніше скористатися адміністративною послугою — у сервісних центрах МВС чи у ЦНАП.
Нагадаємо, що послугу з перереєстрації транспортного засобу під час оформлення договору купівлі-продажу у сервісному центрі МВС відновили наприкінці березня.
Фото Pixabay1111
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter