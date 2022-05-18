Справа залишилася у суді на окупованій території: що робити українцям, пояснює адвокат

Повномасштабний наступ рф 24 лютого вплинув на всі сфери життя в Україні, й суди не стали винятком. Через втрату контролю над значною кількістю населених пунктів перестали функціювати 64 суди. Справи, які перебувають на розгляді у цих установах, можуть бути втрачені. Це може бути через руйнування будівлі суду й, відповідно, втрату документів, або ж окупанти можуть самостійно знищувати справи чи умисно обмежувати доступ до них.

— Офіційної статистики та даних від органів влади щодо втрачених справ за весь період війни з 2014 року немає, — зазначила помічниця адвоката практики судових спорів Олександра Вергелес. — Інформацію про те, що трапилося з судами та справами, які вони розглядали, на окупованих територіях, можна було отримати, зокрема, від міжнародних організацій.

Вперше дослідження проводила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, яка підготувала звіт «Доступ до правосуддя в контексті конфлікту в Україні» у грудні 2015 року.

— Як відновити втрачене провадження у цивільній, господарській чи адміністративній справі?

— На жаль, процесуальне законодавство у цій частині недостатньо розроблене та адаптоване під виклики, які кидає війна. Згідно з кодексами, відновити можна лише ті провадження, щодо яких було винесено рішення або ухвалу про закриття судового провадження (це стосується випадків, коли позивач відмовився від позову або справу не можуть розглядати в суді, до якого звернулися). У решті випадків, коли справа, наприклад, була на стадії судового розгляду, відновити такі провадження буде неможливо. У такому разі потрібно буде подавати позовну заяву повторно, попри те, що могли бути втрачені цінні докази, зокрема, документи в єдиному екземплярі. Важливо також підтвердити, що провадження було втрачено. Це може бути лист із суду, за яким визначено повноваження розглядати справи замість захопленого суду. Документ має підтверджувати те, що матеріали справ не надходили з попереднього суду і тому він не має можливості їх розглянути. Якщо такого доказу не буде, суд може відмовити у відкритті провадження за повторно поданою заявою.

— Якщо рішення у справі все-таки було винесено?

— У разі, якщо рішення у справі було винесено, потрібно звернутися з заявою до суду, який вперше розглядав справу. До заяви про відновлення втраченого судового провадження додають документи, що збереглися в заявника або у справі. Якщо рішення було підготовлено тим судом, який зараз не працює, потрібно звертатися до того органу, який зараз виконує його функції. Такі суди визначаються Законами України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції» та «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Наприклад, справи, які розглядалися в АР Крим, зараз розглядають в судах Києва. Судовий збір не потрібно сплачувати.

— Як відновити кримінальну справу?

— У кримінальних справах відновленню підлягають втрачені матеріали, якщо був вирок суду. Для цього потрібно також звернутися до суду, який ухвалив вирок.

Втрачені матеріали можуть бути відновлені за заявою учасника судового провадження. Близькі родичі засудженого, який помер, мають право подати відповідну заяву, якщо це необхідно для його реабілітації.

— Що робити, якщо вирок не винесли?

— Матеріали досудового розслідування, а також ті, що були на розгляді в суді, відновленню не підлягатимуть.

Раніше адвокат розповідав, що робити, якщо ваш родич або друг потрапив у полон.

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