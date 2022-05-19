В Авдіївці рашисти вбили 30-річну працівницю центру соцобслуговування, сиротою залишилась її трирічна донька

16 травня рашисти безжалісно вбили чергову невинну жертву своїх загарбницьких амбіцій: в результаті ворожого обстрілу в Авдіївці на Донеччині загинула 30-річна працівниця територіального центру соціального обслуговування населення Лідія Литвиненко. Вона працювала перукарем. Трирічна донька загиблої залишилась сиротою. Про це повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

«Наступного дня місцеві поліцейські вивезли дівчинку разом з бабусею у більш безпечне місце — до родичів на Дніпропетровщину. Щиро дякую правоохоронцям за допомогу в евакуації цих людей, які втратили найдорожче. Світла, весела, добра, турботлива й дуже чуйна людина, яку просто обожнювали старенькі відвідувачі територіального центру в Авдіївці, яким вона надавала перукарські послуги. Такою її знали і запам'ятали колеги, друзі та близькі люди. А ворога ми обов'язково подолаємо! Впевнений, кожна смерть безневинних людей, кожна дитяча сльозинка повернеться путінським убивцям сторицею!»

Додамо, що майже цілодобово ворог обстрілює Авдіївку зі ствольної артилерії, з реактивних систем залпового вогню, застосовує авіацію, використовує фосфорні снаряди, хімічну та інші заборонені в усьому світі види зброї масового ураження.

Раніше стало відомо, що рашисти вбили жителя Херсона, директора херсонського автосалону «Вольво» Антона Кушніра, який спробував евакуюватися з родиною на машині.

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