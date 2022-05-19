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Президент ФК «Рух» Григорій Козловський отримав «Знак пошани» за допомогу ЗСУ

15:29 19 травня 2022
Президент ФК «Рух» Григорій Козловський отримав «Знак пошани» за допомогу ЗСУ

За благодійну діяльність і допомогу Україні Григорій Козловський отримав уже з півтора десятка нагород від президента і військових. Почесного президента футбольного клубу «Рух» (Львів) Григорія Козловського нагородили відзнакою «Знак пошани» за вагомий внесок і допомогу Збройним Силам України. Це найвища нагорода для цивільних.

Від імені міністра оборони нагрудний «Знак пошани» вручив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

«Це нагорода та подяка за плідну працю на благо Збройних Сил України та на благо нашої держави Україна», — наголосив він.

Таким чином Григорія Козловського відзначили за допомогу в розвитку Збройних Сил України та плідну співпрацю з Міністерством оборони України в час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Загалом за благодійну діяльність і допомогу Україні почесний президент футбольного клубу «Рух» отримав уже з півтора десятка нагород від президента і військових у різні роки.

«Про такі речі у такий час потрібно говорити, тому що насамперед ми повинні своїм прикладом показувати своїм дітям, як потрібно любити країну, як її потрібно будувати та що варто робити для країни у такий важкий час. Це в першу чергу приклад для моїх рідних дітей», — зазначив Григорій Козловський.

Він також наголосив, що в нинішні непрості часи просто необхідно виявляти активність у громадському житті та допомагати боронити Україну.

«Звісно, це таке заохочення для інших бізнесменів, щоб вони були активними та в такий важкий час залишалися разом із народом України. В Україні та з народом України», — наголосив Григорій Козловський.

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