Безпечне миття вікон з боку вулиці: як зробити це без ганчір'я і натирання, і, найголовніше — без розводів (відео)

З приходом теплої пори року ті мешканці багатоповерхівок, чиї житла не постраждали від варварських ракетних ударів рашистів, стикаються з іншою проблемою: потрібно помити вікна з боку вулиці.

Але деяким нашим співгромадянам страшно ставати на стілець і балансувати на великій висоті, інші просто не можуть дотягнутися до всіх вікон через вік або невелизростання.

Вирішити проблему за допомогою свого ноу-хау пропонує блогер із міста Кам'янське (відео було записано до війни).

Для миття вікон на балконі Андрій пропонує відмовитися від ганчірки, а використовувати швабру, відро з водою, обприскувач та будь-який миючий засіб.

Миючий засіб заливається в обприскувач, і струмінь спрямовується на скло.

Після цього беремо швабру і, не віджимаючи її, починаємо мити шибки.

Потім в обприскувач набирається звичайна вода з-під крана, і з її допомогою змивається мильна піна.

«Завдяки цьому способу не потрібно підніматися на балкон, ставати на стільці і т.д. І, найголовніше, не буде жодних розводів», — зазначає автор відео.

Припускаючи, деякі читачі заперечать: мовляв, після такого миття на вікнах все ж залишаться розводи, Андрій радить використовувати воду після зворотного осмосу (пропущену через фільтр).

І справді, коли вікно просихає, воно стає ідеально чистим.

Для любителів «надчистоти» та натирань можна рекомендувати спосіб натирання вікна — за допомогою мікрофібри.

Водночас у коментарях читачі сторінки зазначають, що не можна виключати варіанта, що після подібного миття вікон автору відео довелося деякий час сидіти безвилазно вдома — побоюючись гніву сусідів знизу.

Нагадаємо, раніше відомий блогер з домоводства Олена Матвєєва розповіла, як відмити вікна начисто за допомогою кондиціонера для прання білизни.

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