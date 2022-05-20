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Гроші

Деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії одразу за чотири місяці: хто і коли може на це розраховувати

11:45 20 травня 2022
Гривні

Згідно з українським законодавством, пенсійні виплати людям, які пішли на заслужений відпочинок, індексують у березні, а тим, хто продовжив роботу після досягнення пенсійного віку, розміри пенсій переглядали у квітні.

Проте підвищені виплати пенсіонери, які працюють, а їх понад три мільйони, зможуть отримати лише влітку, повідомляє «ТСН».

Це пов'язано з термінами складання податкової звітності — доти, доки її не надали, не можна зрозуміти, хто з пенсіонерів працював, яку зарплату, з якої сплачувався Єдиний соціальний внесок, отримував.

Працюючим пенсіонерам пенсії перераховують раз на два роки. Підвищені виплати отримають ті, хто попрацював 2 роки після виходу на пенсію або якщо минуло 2 роки після попереднього перерахунку.

Зазначається, що пенсію зі збільшення стажу перерахують усім пенсіонерам, які працюють. А пенсію із зарплати перерахують тим, у яких вона зараз значно вища за ту, яку люди отримували при виході на пенсію. Якщо зарплата, яку отримує пенсіонер, зараз нижча за ту, яку він отримував при виході на пенсію, немає сенсу її перераховувати — виплати будуть меншими.

Пенсіонери, які працюють, отримуватимуть підвищені виплати з липня. У тому числі й доплати за квітень, травень, червень та липень.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко попереджав, що через війну з росією в країні очікується велике падіння ВВП. За його словами, якщо бойові дії триватимуть ще три-чотири місяці, то влада буде змушена переглянути витрати за захищеними статтями держбюджету — зарплати, пенсії та соціальні виплати.

Фото Pixabay

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