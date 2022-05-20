Пиріг з печінкою, яйцем та зеленою цибулею: дуже смачне тісто та поживна начинка
Страва виходить дуже ніжною. Такий пиріг зручно брати на пікнік чи в дорогу, можна комбінувати начинку. Подається він як холодним, так і гарячим. Рецептом з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка Ольга Черкевич, яка раніше розказала, як запекти цвітну капусту у вершковому соусі.
Тісто:
- 400 г борошна
- 200 г сметани
- 100 г вершкового масла
- Сіль
Начинка:
- 500 г печінки курячої
- 5 шт. яєць відварених
- 400 г зеленої цибулі
- 4 ст. л. майонезу або сметани
- 2 ст. л. крохмалю
- 50 г вершкового масла
- Сіль, перець, базилік (до свого смаку)
- 1 яйце для змащування
- Форма 22 см
- Пергамент
Готуємо тісто: в мисці з’єднуємо борошно та сіль, перемішуємо. Далі додаємо масло, перетираємо в крихту. Додаємо сметану і замішуємо тісто, довго місити його не потрібно, головне, щоб всі інгредієнти об’єднались в один шматок. Замотуємо в плівку і ставимо в холодильник на 30 хвилин
Готуємо начинку: відварюємо до готовності печінку та яйця. Нарізаємо їх і складаємо у мисці, до них додаємо нарізану дрібно зелену цибулю. Заправляємо майонезом, спеціями та крохмалем. Все гарно перемішуємо.
Охолоджене тісто дістати з холодильника, розділяємо на дві частини, одна повинна бути більшою. Ту, що більша, розкачуємо на 3 см більше, чим діаметр форми. Викладаємо пласт у форму, пальцями формуючи бортики з зайвого тіста. Зверху викладаємо начинку, рівномірно розподіляємо за формою. Далі розкачуємо другий шматочок тіста розміром як діаметр форми. Викладаємо зверху, защипуючи краї. Зверху пиріг змащуємо яйцем. Розігріваємо духовку на 160−170 градусів і випікаємо до готовності 30−35 хв. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання пиріг викладаємо на блюдо. Подавати можна з соусом.
102
Читайте також: Лінива лазанья: чудовий варіант для швидкого обіду чи вечері
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter