Лінива лазанья: чудовий варіант для швидкого обіду чи вечері
Цей рецепт оцінять любителі готувати швидко, смачно та ефектно. Страва виходить ніжною, ароматною та поживною. І нічим не поступатиметься справжній — італійській. В цьому переконана фудблогерка Анастасія Солопій.
Інгредієнти
Лаваш — 2 шт.
1 куряче філе
1 цибулина
70 г томатної пасти
2 ст. л айвару
2 ч. л цукру
100 мл води
250 г моцарели
2 ст. л сметани
Сіль
Вершкове масло (змастити форму)
Оливкова олія
Приготування
Філе з цибулею перемолоти на фарш. Обсмажити на сковорідці з оливковою олією 5 хв. Додати томатну пасту, айвар та воду. Посолити, додати цукор і тушкувати 3−5 хв. Форму змастити маслом, викласти 1 лаваш так, щоб звисали краєчки з форми. Моцарелу натерти. Посипати лаваш частиною моцарели. Другий лаваш порвати на шматочки, викласти 1/3 лаваша. На лаваш викладаємо шар томатного соусу з фаршем. Накриваємо 1/3 лаваша, посипаємо сиром, викладаємо залишки лаваша та фаршу. Накриваємо фарш краєчками лаваша-основи. Змащуємо верх сметаною та посипаємо залишками сиру. Випікаємо при 180 градусах 25−30 хв.
Раніше кулінарка з Вінниці Ольга Черкевич розповіла «ФАКТАМ», як приготувати ідеально корисний обід — цвітну капусту, запечену у вершковому соусі.
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