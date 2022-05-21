«Абсолютно героїчні люди»: Зеленський про льотчиків, які йшли на вірну смерть заради допомоги захисникам «Азовсталі»

Президент Володимир Зеленський вперше розповів про подвиги українських льотчиків, які доставляли допомогу захисникам «Азовсталі», знаючи про високу ймовірність загинути над Маріуполем від ППО російських фашистів.

Про це глава Української держави розповів в інтерв'ю з нагоди третьої річниці інавгурації на посаді президента.



«Дуже велика кількість людей загинула — наших льотчиків. На жаль, загинули. Абсолютно героїчні люди, які знали, що складно. Знали, що долетіти майже неможливо. Долетіти до „Азовсталі“ і привезти їм ліки, харчі, воду, забрати тіла, поранених. Все це відбувалося. Багато речей відбувалося, які ніхто офіційно не міг коментувати. Чому? Тому що повітряних коридорів до „Азовсталі“ не було через їхню (ворожу. — Авт.) потужну ППО», — розповів президент.

Він наголосив, що Україна «не просто так» закликала світ допомогти закрити небо над своєю територією.

«Це ж не просто так усі ці розмови. Це ж не те, що ми боїмося літаків, хоча вони небезпечні. Але ми з вами бачили — вони (окупанти. — Авт.) також боялися летіти, бо втрачали. Питання було не тільки у літаках. Питання було в їх ППО, в їх ракетах, багато в чому. Тому ти не можеш просто підійти до Маріуполя. Просто не можеш. Там велику кількість тижнів льотчики на вертольотах, знаючи, що 90% - вони не повернуться. Уявіть собі, що робили ці люди. Вони летіли туди. Ми втратили багато льотчиків», — наголосив Зеленський.

Такої ж високої оцінки, на думку Володимира Зеленського, заслуговують усі, хто захищав український Маріуполь: Нацгвардія, прикордонники, десантники, поліцейські, працівники Служби безпеки України, медики, військові медики та звичайні місцеві люди.

«Там велика кількість героїчних людей. Тому я зараз говорю про те, що всі ці люди абсолютно героїчні. Як це відбувалося, що тут відбувалося — це одне питання. Вони захищали Маріуполь», — заявив президент України.

Нагадаємо, що 17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя. За даними МОУ, 16 травня з «Азовсталі» до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжко поранених. Ще 211 людей через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Для повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. 18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» продовжується і він складний. А у п'ятницю, 20 травня, командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв із «Азовсталі» найближчим часом вдасться поховати з почестями.

Фото Офісу президента

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