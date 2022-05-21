Сам пішов у військкомат 24 лютого: у Вінниці оголосили вирок зраднику, який воював на стороні рф

Правоохоронці України продовжують виявляти, затримувати та передавати до суду зрадників. Так, суддя Вінницького міського суду ухвалив вирок 26-річному Микиті Баєнку за державну зраду. За даними слідчих, уродженець Макіївки 24 лютого 2022 року добровільно звернувся до військкомату терористичної організації «ДНР», де отримав звання «рядовий» та був зарахований до збройних сил рф на посаді «мотострілець».⠀⠀ ⠀⠀

«Після того обвинувачений у складі своєї бригади на залізничному транспорті перетнув державний кордон України. У період з 12 по 13 березня 2022 року громадянин, діючи у складі підрозділу збройних сил рф на підставі наказів військового командування у межах загального плану захоплення території України виконував бойові завдання, — повідомляють у пресслужбі суду. — Вони полягали щодо охорони та оборони стратегічно важливих перехресть доріг та військової техніки окупантів, яка рухалась по них в районі Миколаївської області. 13 березня 2022 року, обвинувачений був затриманий військовослужбовцями Збройних сил України».

Під час засідань стало відомо, що на своїх сторінках у соцмережах Микита підтримував незаконне формування «ДНР», критикував Майдан і був прихильником політики кремля.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину визнав частково. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, зрадників та корупціонерів рашисти охоче залучають до роботи в органах окупаційної «влади».

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