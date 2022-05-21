Як діяти, якщо немає аптечки, але потрібно зупинити кров: поради лікаря

В умовах війни, яку розв'язала росія проти України, знання про те, як надавати першу медичну допомогу стало потребою. Проте ситуація ще й ускладнюється тим, що не завжди під рукою може бути аптечка та всі необхідні матеріали. Але зупинити кровотечу без аптечки можливо, вважає хірург лікарні у Печерському районі Києва Світлана Швець.

«Насамперед, дуже важливо притиснути рану (зробити тампонування), місце, звідки йде кровотеча. Це потрібно робити навіть якщо при собі немає стерильних пов'язок та антисептика. Зробіть це одягом або шматком від нього, ковдрою, рушником — будь-яким шматком тканини, який у вас є на час екстреної ситуації», — розповідає вона.

Другим кроком, за словами Світлани Вікторівни, є накладання джгута. Якщо це можливо, потрібно визначити тип кровотечі: артеріальна або венозна. Венозна зазвичай темно-червоного кольору, артеріальна — світлішого. При артеріальній кровотечі правильно накладати джгут зверху рани, при венозній — нижче рани.

Однак в екстримальних ситуаціях звичайна людина може не розрізнити колір крові, тому можна накласти джгут на відстані 5−8 см вище за поранення. Якщо при собі немає медичного джгута, замінити його можна поясом від штанів, шарфом, косинкою і знову ж таки відірваним шматком від одягу.

«До приїзду медиків не можна пересувати і знімати джгут. Якщо вам здається, що сильна кровотеча продовжується, а рана пульсує, то краще пов'язати ще один джгут. Також, не варто залишати рану без тиску та тампонування, можна попросити, щоб хтось із цим допоміг. Іноді тримати рану затиснутою може і сам поранений, звичайно, якщо дозволяє його стан», — коментує медик.

У свою чергу, сайт «Нового каналу» розповів про те, як правильно накладати джгут та яких помилок потрібно намагатися не допускати.



Загальні правила накладання джгута

Використовувати при масивних кровотечах з кінцівок, при ампутації або частковій ампутації вище кисті чи ступні; Накладати джгут типу Cat можна на одяг; Якщо не можна візуалізувати місце кровотечі, джгут накласти максимально високо на кінцівку; Якщо краї рани можна чітко візуалізувати — накласти джгут на відстані 5−8 см вище за рану; Якщо кровотеча не зупинилася, скористатися ще одним джгутом, який накладається впритул над першим; У зоні умовної безпеки записати час накладання джгута; Правильно накладений джгут може бути на кінцівці до двох годин; Про правильно накладений джгут свідчить відсутність пульсу на периферії.

Типові помилки при накладенні джгута

Нерішучість та зволікання зі своєчасним накладенням джгута; Не повністю затягнутий джгут перед закручуванням; Нехтування другим джгутом, якщо перший був неефективним; використання джгута при некритичних кровотечах; Накладання джгута надто високо, якщо є можливість чітко візуалізувати краї рани; Пересування, зняття, рух джгута до приїзду медиків; За відсутності турнікетів краще виконувати тампонування поранення або чинити прямий тиск над місцем кровотечі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи можуть панічні атаки призвести до інфаркту та інсульту.

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