Алла Пугачова вперше висловилася про розлучення з Максимом Галкіним

Близько тижня тому у ЗМІ з'явилася сенсаційна інформація про розлучення 73-річної співачки Алли Пугачової та 45-річного гумориста Максима Галкіна.

Після початку війни путіна проти України зіркова пара переїхала до Ізраїлю, де їй компанію склали Андрій Макаревич та Борис Гребєнщиков.

У росії путінські підлабузники назвали від'їзд «зрадою» і всіляко намагаються в безсилій злості псувати імідж пари.

Так, приблизно з тиждень тому в мережі почали з'являтися плітки, що нібито між Аллою Борисівною та її чоловіком пробігла чорна кішка. Навіть знайшли нумеролога, яка заявила, що вже незабаром у екс-ведучого Першого каналу почнеться нове життя, в якому виконавиці хіта «Мільйон червоних троянд» місця не знайдеться.

Зрозуміло, всі ці чутки доходять і до самої пари. До останнього моменту ні Галкін, ні Пугачова воліли не реагувати на плітки, що ширилися в Інтернеті.

Однак у суботу, 21 травня, Примадонна все-таки не витримала тиску і перервала тривале мовчання.

«Мені зачитали, що ми з Максом розлучаємося. Ні!», — впевнено заявила «жінка, яка співає», у розмові з журналістами газети «Известия», позбавивши цим наклепників приводу для радості.



Більше того, вже у вересні Алла Борисівна разом із Максимом Олександровичем хочуть повернутися в росію, тому що їхні діти мають знову почати відвідувати школу. Чи, можливо, подружжя сподівається, що в країні відбудуться політичні зміни?

Нагадаємо, Максим Галкін постійно висловлюється про війну в Україні, гостро реагуючи на нелюдські акти агресії путіна та його воєнщини щодо мирних українців.

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