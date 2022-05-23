У середу, 25 травня, на стадіоні «Арена Комбетаре» у столиці Албанії Тирані визначиться перший в історії володар Кубка конференцій. У вирішальному протистоянні за трофей зійдуться італійська «Рома» (шосте місце в серії А) та бронзовий призер чемпіонату Нідерландів «Фейєноорд». Нагадаємо, що раніше «Айнтрахт» у серії пенальті здолав у фіналі Ліги Європи «Рейнджерс».

Фіналісти Ліги конференцій розпочали сезон під керівництвом нових тренерів — Жозе Моуріньо та Арне Слота. Італійці та голландці посіли у своїх групах перші місця, після чого пройшли трьох суперників у плей-оф. І якщо «Рома» зазнала на шляху до фіналу двох поразок (обидва рази — від «Буде-Глімт» у Норвегії), то «Фейєноорд» зі старту групового турніру не програє.

До речі, дві найрезультативніші команди нинішнього турніру (голландці у 12 матчах забили 28 м'ячів, італійці — 27) вже перетиналися один з одним у єврокубках. У 1/16 фіналу Ліги Європи-2014/2015 «Рома» перемогла із загальним рахунком 3:2 (на «Олімпіко» у Римі була зафіксована нічия — 1:1, а в Роттердамі «Рома» у поєдинку з трьома вилученнями виграла — 2:1).

У майбутньому фіналі букмекери бачать фаворитом італійський клуб. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «Роми» в основний час приймає з коефіцієнтом 2,20, на нічию — 3,50, на виграш команди з Роттердама — 3,10.

У прямій трансляції матч «Рома» — «Фейєноорд» на території України (початок — о 22:00) покаже відеосервіс MEGOGO.

Ліга конференцій. Фінал

25 травня (середа)

«Рома» — «Фейєноорд» 22:00 MEGOGO

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі можливі суперники київського «Динамо» у Лізі чемпіонів.

Фото uefa.com

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