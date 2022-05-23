34.78 / 35.00 36.41 / 36.73
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Де дивитися онлайн «Рома» — «Фейєноорд»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Ліги конференцій

15:21 23 травня 2022
Рома&nbsp;— Фейєноорд

У середу, 25 травня, на стадіоні «Арена Комбетаре» у столиці Албанії Тирані визначиться перший в історії володар Кубка конференцій. У вирішальному протистоянні за трофей зійдуться італійська «Рома» (шосте місце в серії А) та бронзовий призер чемпіонату Нідерландів «Фейєноорд». Нагадаємо, що раніше «Айнтрахт» у серії пенальті здолав у фіналі Ліги Європи «Рейнджерс».

Фіналісти Ліги конференцій розпочали сезон під керівництвом нових тренерів — Жозе Моуріньо та Арне Слота. Італійці та голландці посіли у своїх групах перші місця, після чого пройшли трьох суперників у плей-оф. І якщо «Рома» зазнала на шляху до фіналу двох поразок (обидва рази — від «Буде-Глімт» у Норвегії), то «Фейєноорд» зі старту групового турніру не програє.

До речі, дві найрезультативніші команди нинішнього турніру (голландці у 12 матчах забили 28 м'ячів, італійці — 27) вже перетиналися один з одним у єврокубках. У 1/16 фіналу Ліги Європи-2014/2015 «Рома» перемогла із загальним рахунком 3:2 (на «Олімпіко» у Римі була зафіксована нічия — 1:1, а в Роттердамі «Рома» у поєдинку з трьома вилученнями виграла — 2:1).

У майбутньому фіналі букмекери бачать фаворитом італійський клуб. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «Роми» в основний час приймає з коефіцієнтом 2,20, на нічию — 3,50, на виграш команди з Роттердама — 3,10.

У прямій трансляції матч «Рома» — «Фейєноорд» на території України (початок — о 22:00) покаже відеосервіс MEGOGO.

Ліга конференцій. Фінал

25 травня (середа)

«Рома» — «Фейєноорд» 22:00 MEGOGO

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі можливі суперники київського «Динамо» у Лізі чемпіонів.

Фото uefa.com

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сіль

В Україні гострий дефіцит солі: чому її немає у магазинах і чи скоро з'явиться

Саджайте помідори у відкритий ґрунт методом «лежачи в траншею» і підгодуйте лаврушкою: оригінальні способи збільшення врожаю (відео)

Саджайте помідори у відкритий ґрунт методом «лежачи в траншею» і підгодуйте лаврушкою: оригінальні способи збільшення врожаю (відео)

Важко повірити, але цей саморобний засіб швидко відмиває найбрудніші ванни, плити та унітази: блищать як новенькі (відео)

Важко повірити, але цей саморобний засіб швидко відмиває найбрудніші ванни, плити та унітази: блищать як новенькі (відео)

Алла Пугачова та Максим Галкін

Алла Пугачова вперше висловилася про розлучення з Максимом Галкіним

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.