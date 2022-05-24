Мама та сестра Андрія Шевченка виїхали за кордон

Рідні екснаставника збірної України Андрія Шевченка, які тривалий час залишалися в Києві після початку війни, нарешті виїхали за кордон.

Спочатку планувалося, що мати володаря «Золотого м'яча"-2004 Любов Миколаївна та рідна сестра Олена вирушать до Лондона, де проживає колишній футболіст «Динамо», «Мілана» та «Челсі» зі своєю родиною, але через суворі британські закони не змогли потрапити на Туманний Альбіон

«Нарешті зустрілися із сім'єю. Мама із сестрою місяць з початку війни залишалися в Києві. І потім подолали довгий та складний шлях до Італії (бо в Британію не пускали із собаками, а їх у нас дві). Щасливий їх обійняти. Віримо, що дуже скоро зберемося вдома в рідному Києві», — написав Шевченко в Instagram.

Сімейною фотографією володар «Золотого м'яча"-2004 поділився після благодійного матчу в Мілані, організованому ексфутболістом «Барселони» та «Інтера» Самуелем Ето'О, отримані кошти від якого будуть спрямовані на допомогу постраждалим від війни українцям. До речі, сам матч завершився перемогою команди, за яку виступав українець, — 4:2 (Зеєдорф, 20, 70+2, Матрі, 23, Джилардіно, 27 — Індзагі, 5, Ето'О, 65).

При цьому українець доволі розмито розповів про своє тренерське майбутнє. «Я не знаю, коли повернуся на тренерську лаву, оскільки у мене досі чинний контракт із «Дженоа», — наводить слова Шевченка видання Milan Posts.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко зіграє проти збірної Англії заради України.

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter