У суботу, 28 травня, у Парижі на арені «Стад де Франс» пройде вирішальний матч Ліги чемпіонів сезону-2021/2022, в якому зійдуться англійський «Ліверпуль» та мадридський «Реал».

Майбутній поєдинок за трофей стане повторенням фіналу 2018 року, що пройшов у Києві, в якому «вершкові» у драматичній боротьбі здобули перемогу — 3:1 (Бензема, 51, Бейл, 64, 83 — Мане, 55) та завоювали титул.

Загалом «Реал» та «Ліверпуль» неодноразово перетиналися в єврокубках. Суперники провели між собою вісім матчів, і невелика перевага на боці мадридців — 4 перемоги проти трьох у «мерсісайдців».

Тим часом було представлено м'яч, яким команди зіграють у майбутньому матчі. Особливістю снаряду є напис українською мовою «Мир» (із дублюванням нижче англійською — Peace) на знак засудження військової агресії росії проти нашої країни. «М'яч покликаний нести просте послання миру, причетності та надії, яке передаватиметься від гравця до гравця з кожним ударом по м'ячу та за межі стадіону „Стад де Франс“ у найдальші куточки світу», — йдеться у прес-релізі компанії виробника.

Букмекери у фінальному матчі віддають невелику перевагу «Ліверпулю». На перемогу «мерсісайдців» дають коефіцієнт 2,10, на нічию — 3,70, на успіх «вершкових» — 3,55. На те, що трофей завоюють підопічні Юргена Клоппа, можна поставити за 1,60, на команду Карло Анчелотті — за 2,42.

Ліга чемпіонів. Фінал

28 травня (субота)

«Ліверпуль» — «Реал» 22:00 MEGOGO

Додамо, що «Ліверпуль» та «Реал» — часті гості у фіналі Ліги чемпіонів/Кубка чемпіонів. В активі команд 25 вирішальних матчів та 19 завойованих трофеїв на двох (рекордні 13 у «вершкових», ще 6 — у «мерсісайдців»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що німецький «Айнтрахт» не зазнав жодної поразки та вперше за 42 роки став володарем єврокубку.

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