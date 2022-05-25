Лікарів з окупованого Криму рашисти відправляють до Маріуполя безплатно працювати

Від кінця лютого у жителів окупованого Криму виникла проблема зі своєчасним отриманням медичної допомоги. Все тому, що в умовах путінської «спецоперації» деякі медичні установи півострова, особливо у північних регіонах, було вирішено перетворити на «військово-польові шпиталі» або, в «особливих випадках», — на морги. Ймовірно, що одного дня на дверях поліклінік і лікарень з’являться таблички «Всі пішли на фронт», а на консультацію до свого лікаря доведеться їхати… у знищений загарбниками Маріуполь, куди, можливо, незабаром відрядять більшу частину медичних працівників Криму.

«На українську територію Донецької області, контрольовану російськими окупантами, з Криму відправили групу з 30 медичних працівників, серед яких — ортопеди-травматологи, нейрохірурги, анестезіологи, хірурги та фельдшери, — повідомляють в Асоціації реінтеграції Криму. - Про формування цього «робочого колективу» з посиланням на різних кримських псевдочиновників на кшталт фейкових «вріо міністра охорони здоров’я республіки Крим» Костянтина Скорупського та «голови комітету держради республіки Крим з охорони здоров’я, соціальної політики та справ ветеранів» повідомили пропагандистські медіа загарбників, назвавши його нібито «найбільшою російською групою медиків-волонтерів».

12 травня кримські колаборанти відзвітували, що частину групи кримських медиків під керівництвом так званого «головного лікаря Чорноморської центральної районної лікарні» Єгора Тітова санітарною авіацією з Донецька відправили до селища Мангуш у передмісті Маріуполя нібито для «надання допомоги на прифронтовій території». Вже за кілька днів підконтрольні окупантам медіа почали бадьоро рапортувати про «подвиги кримських лікарів», наприклад, про операції кримського нейрохірурга Костянтина Сьомкіна, хірурга з Судака Михайла Сахарова та анестезіолога-реаніматолога з Керчі, проведені рашистським «військовослужбовцям». У всіх цих історіях привертає увагу нюанс: практично всі вони озвучуються чомусь не «профільним відомством», а фейковим «міністерством інформації та зв’язку республіки Крим». І це дуже промовисто свідчить: ці заходи є не більш ніж пропагандистською акцією. До речі, «поволонтерити» в окупованих південних та східних регіонах материкової України кримські медики «абсолютно самостійно» вирішили «у відпустці власним коштом». Навряд чи медики-«волонтери» вирушили б добровільно працювати за умов, описаних пропагандистами агресора.

До слова, на нелегку долю кримських лікарів-«відпускників», які під обстрілами допомагають рашистам в окупованих районах, поскаржився і фейковий «спікер державної ради республіки Крим» Володимир Константинов, розповівши в інтерв’ю ТАРС все ту ж казку про їхню «добровільну ініціативу».

«Попри це, „допомогу Донбасу“ Костянтинов пообіцяв „максимально надавати“ — при тому, що будь-які свої дії фейкова „влада“ Криму на окупованих материкових територіях здійснює нібито „за своєю ініціативою“, без будь-якого „фінансування“ та будь-яких „повноважень“. Втім, кримський „спікер“ таки проговорився, що всі „кримські рухи підтримки належать до компетенції керівництва країни“, маючи на увазі кремль. Ночівля на підлозі в знеструмлених лікарнях та реанімація донецьких „ополченців“ — далеко не єдине, з чим доведеться зіткнутися „волонтерам“ від кримської медицини. Зараз у Маріуполі працює лише п’ята частина сміттєвозів — вивозять лише будівельне сміття з завалів, тоді як побутове сміття продовжує накопичуватися і гнити на вулицях. Не додають оптимізму й прогнози літніх дощів, які негативно вплинуть на хаотичні поховання».

Окремий інтерес викликає і стан справ з медициною у кримських районах, з яких медиків «відправляють у відпустку» на захоплені території материкової України. Так, наприклад, той же Судак останні роки переживав катастрофічний брак вузьких спеціалістів у міській лікарні через низьку оплату їхньої праці. Проте ситуація не зміниться на краще, доки питаннями медицини на півострові, а також іншими соціальними питаннями займатиметься місцеве «міністерство правди», а кримські медики будуть «волонтерити» на окупованих росією територіях материкової України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що жителів Маріуполя змушують «свідчити» про «звірства української армії», обіцяючи компенсацію за зруйноване житло.

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