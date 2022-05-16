Жителів Маріуполя змушують «свідчити» про «звірства української армії», обіцяючи компенсацію за зруйноване житло

Радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, який раніше попереджав, що окупанти для підготовки ІПСО планують використовувати батьків, чиїх дітей вони вивезли в рф та Донецьк, розповів про ще одну інформаційну операцію рашистів.

За його словами, людей, які залишилися в місті, змушують свідчити про те, що місто нібито зруйнували українські військові.

«Для проведення такої операції російські окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло та (або) втрату члена сім'ї. За житло — 500 тис. рублів (орієнтовно 6 тис. доларів США), за загиблого члена сім'ї — 3 млн. рублів (орієнтовно 33 тис. доларів США). Реєстрацію заяв на компенсацію проводять у приміщенні школи № 9. Однак при поданні власноруч складеної письмової заяви маріупольці повинні обов'язково зазначити, що майно «було знищено українськими військовими», а близьких «убито українською армією», — повідомляє Андрющенко.

Якщо людина відмовляється давати письмові свідчення. то окупанти кажуть, що жодних грошей не буде. За словами радника мера міста, враховуючи психологічний тиск та стан інформаційної блокади, маріупольці подають заяви з відповідними примітками.

«У результаті росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових „свідчень“ про „звірства української армії“, які повинні використовуватися для впливу на міжнародну думку, в т. ч. з широким розголосом через пропагандистські медіа-канали, що продовжують свою діяльність на території країн ЄС» , — зазначив він і додав, що насправді виплата таких компенсацій неможлива. Адже лише на виконання цих «обіцянок» маріупольцям росія має витратити не менше 2,5 млрд. доларів США. У нинішній ситуації для економіки країни-агресора це неможливо.

Раніше радник міського голови Маріуполя розповідав, як люди, що залишилися в місті, змушені працювати на розборі завалів будівель, під якими маріупольці знаходять сотні тіл загиблих земляків.

Фото Петра Андрющенка

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