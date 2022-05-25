«Патрушева кидають на амбразуру, щоб відвести загрозу від путіна», — Ігор Ейдман про чутки, хто замінить хворого російського диктатора

Протягом травня низка вітчизняних та зарубіжних джерел повідомили про те, що путін смертельно хворий на рак. Російський соціолог Ігор Ейдман, який проживає в Європі, вважає, що подібна інформація покликана навіяти противникам росії, насамперед, англійцям та американцям, що проти путіна не має сенсу проводити серйозні спецоперації, він і так помре чи втратить владу. Мовляв, головне — поки хворий живий, його не злити, не робити різких рухів, щоб він не розпочав ядерної війни, а далі він просто зникне і все налагодиться". У своєму посту у Фейсбуці Ігор Ейдман пише про те, що таким чином росіяни намагаються вивести путіна з-під удару.

«Патрушевим прикривають Путіна , — пише Ейдман. — Сорос у Давосі заявив: «Потрібно перемогти Путіна, щоб зберегти нашу цивілізацію». Нарешті про це прямо говорять представники західного істеблішменту. Путінський режим у Росії — найбільша глобальна загроза людству. Світове потепління може призвести до катастрофічних наслідків через десятиліття, а путінський режим — до ядерної катастрофи будь-якої миті. Усунути цю загрозу можна тільки силою, причому чим швидше тим краще. Зволікання у цій справі, як казав класик, смерті подібне (у прямому значенні цього слова). Судячи з висловлювань Байдена, Джонсона, Сороса та інших лідерів західного світу вони це розуміють. Думаю, зараз готуються серйозні дії в цьому напрямку, які включають не лише постачання важкого озброєння Україні.

Російська влада усвідомлює цю загрозу і всіляко намагається вивести Путіна з-під удару. Я писав про це… Після компанії вкидання: «Путін — смертельно хворий». Почалася інша кампанія: «Путіна змінить Патрушев» (безліч чуток та інформаційних викидів про те, що Патрушев стане змінником хворого Путіна). Завдання те саме — навіяти Заходу, що проти Путіна немає потреби робити радикальні дії, адже він незабаром сам помре, до того ж його місце займе Патрушев, а він нічим не кращий.

Насправді, завдання Патрушева — зображати хибну мету у тому, щоб переключити на себе призначені Путіну загрози. Це приблизно як Ротенберг прийняв невдячну функцію господаря путінського палацу, Патрушеву у новій інформаційній спецоперації відведено роль головного лиходія, «майбутнього господаря Кремля.

Головного російського силовика кидають на амбразуру, щоби відвести загрозу від його шефа. Сподіваюся, ті західні структури, які зараз займаються вирішенням «проблеми Путіна», не дадуть обдурити себе".

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