«І мову вивчите, і стипендію отримаєте»: у Польщі пропонують українцям безплатні курси

Економічний університет у Кракові оголосив набір на безкоштовний курс вивчення польської мови. Навчання відбуватиметься протягом 4 місяців, а учасників буде забезпечено усіма необхідними матеріалами. Крім цього, протягом навчання кожен курсант щомісяця отримуватиме стипендію у розмірі 1500 злотих. Про це повідомляють на сайті вишу.

«Участь у навчальній програмі можуть взяти виключно громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року та мають статус студента українського університету, — йдеться у повідомленні. - Курс польської мови в рамках Програми NAWA Solidarni z Ukrainą - для початківців (рівень А0), а після його закінчення учасники володітимуть польською мовою на рівні B2, що є необхідною умовою для подальшого навчання в Економічному університеті у Кракові».

Подати заявку на навчання на курсах можуть особи, які мають документ, що підтверджує перетин кордону після 24.02.2022, статус студента ВНЗ в Україні, а також можливість документально підтвердити цей факт.

Реєстрація можлива до 22 травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що біженців, які повертаються в Україну, можуть змусити повернути виплачену в Польщі суму соцдопомоги.

74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter