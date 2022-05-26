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Україна

Окупанти завдали потужного удару по Харкову: багато загиблих та поранених

18:24 26 травня 2022
Вирва від вибуху

У четвер, 26 травня, російські війська у черговий раз завдали потужного удару по Харкову — загинули сім мирних мешканців, 17 поранені, у тому числі й 9-річна дитина.

Про це повідомив очільник Харківськох ОВА Олег Сінєгубов. За його інформацією, під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

«Ворог знову підступно тероризує цивільне населення. Ще раз прошу усіх без нагальних потреб не перебувати на вулицях. Дослухайтеся до сигналів тривоги та перебувайте під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще дуже зарано», — додав він.

Нагадаємо, що Служба безпеки України оголосила про підозру військовим з рф Владиславу Салявіну і Олександру Маскієву. Вони служать на посадах командирів розрахунку БМ-21 «Град» 1-ї артилерійської батареї реактивного дивізіону 200-ї окремої мотострілкової бригади північного флоту збройних сил рф. Брали участь у нанесенні ударів по Харківщині та обласному центру.

Напередодні ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю та Кривому Рогу, а також обстріляв Сєвєродонецьк.

А у Генштабі ЗСУ повідомляли про обстріли із артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків райони населених пунктів Чепіль, Довгеньке, Курулька, Богородичне та Студенок. Удари завдавалися й по населенним пунктам Сумщині та Чернігівщині.

Ілюстративне фото зі сторінки ДСНС у соцмережах

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