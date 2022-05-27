БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ зворушили шанувальників новою піснею про ранок, який назавжди змінив життя українців

Група БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, яка підтримала своїм виступом мешканців зруйнованого Ірпеня, випустила нову пісню та кліп «24/02» про трагічний ранок, який назавжди змінив життя українців.

Ця дата назавжди залишила відбиток у серцях та долях українців — повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну. Люди щодня запитують, якби цього не було, якби ми могли повернути час. Ці роздуми і надихнули створення пісні «24/02». Режисером відео виступив Артем Григорян, співрежисером Сергій Танчинець.

«Історія створення роботи «24/02» наступна: це випадок, коли кажуть, що всі зірки зійшлися. «Мені зателефонував наш друг Артем Григорян та поділився ідеєю відео — війна у зворотному порядку та жорстка відповідь наших хлопців на агресію орди як фінал цього відео! Його ідея мені дуже сподобалася, і я сказав, що в мене є пісня, яку я тільки написав. Сюжет відео роботи доробили вже разом та зняли відео. Кліп про те, як наше життя змінилося за секунди. Ми знаємо, як було: «до» 24 лютого — у кожного з нас кипіло своє життя, з мріями, планами на майбутнє. І вже знаємо, яке воно «після»… Життя змінилося назавжди. Але, незважаючи ні на що, ми віримо в ЗСУ і знаємо, що після нашої Перемоги буде міцна, вільна і справді незалежна держава», — прокоментував Сергій Танчинець.

Раніше російська співачка Земфіра випустила кліп «М'ясо», де показала зруйнований Маріуполь.

А український гурт KOZAK SYSTEM присвятив пісню «АЗОВ-СТАЛЬ» мужнім захисникам Маріуполя.

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