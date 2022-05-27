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Україна

Ворог намагається покращити своє положення на Донбасі, але ЗСУ чинять йому потужний опір, — Генштаб

19:24 27 травня 2022
Знищена ворожа БМП

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти готують оточення наших сил оборони України, і впродовж 93-ї доби повномасштабного російського воєнного вторгнення за підтримки артилерії здійснювали штурмові дії у районах населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка, бойові дії тривають. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ .

Також ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку, порушити шляхи логістичного забезпечення наших військ, для чого проводив штурми в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове, Білогорівка. Однак ці спроби виявилися марними.

На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Піски та Мар’їнка.

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Тим часом на Слобожанському напрямку ворог намагається утримати займані позиції та не допустити подальше просування українських підрозділів у напрямку державного кордону, продовжуючи систематичні обстріли населених пунктів, руйнування цивільної інфраструктури та здійснюючи дистанційне мінування ймовірних маршрутів висування підрозділів наших військ.

На Лиманському напрямку ворог намагається витіснити наші підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов’янськ.

В той же час на Херсонщині винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України збито ворожий винищувач Су-35.

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