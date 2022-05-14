«Підприємство, де я працював, зруйнували рашисти»: як діяти працівникам та на які виплати вони можуть розраховувати

Чимало українців, які в довоєнний час працювали у мережі супермаркетів чи у магазинах, зіткнулись з такою проблемою — заклади не працюють, тому що пошкоджені російськими окупантами. Адміністрація не дає роз’яснення щодо статусу на роботі, виплат не здійснює. Офіційно працівник не звільнений, йому не надано статус безробітного. Які подальші дії мають бути стосовно роботодавця — пояснює завідувачка П'ятихатського бюро правової допомоги Тетяна Федан.

«Щоб зберегти робоче місце, можна призупинити дії трудового договору, — пояснює Тетяна Федан. - Він може бути призупинений у зв'язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи. Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором, воно не тягне за собою припинення трудових відносин. Про призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб. З метою усунення правової невизначеності, раджу повідомляти про призупинення трудового договору письмово або в електронній формі з використанням технічних засобів електронних комунікацій.

Головною умовою для призупинення дії трудового договору є абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи. Ініціатором призупинення трудового договору можуть бути як роботодавець, так і працівник.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України. Таким чином при призупиненні трудового договору роботодавець повинен продовжувати ведення обліку в частині нарахування заробітної плати та компенсаційних виплат, які були б належні працівникові, якщо такого призупинення не було".

Крім того, у цьому випадку фахівець бачить ще один варіант — отримання статусу безробітного.

«Внутрішньо переміщена особа, яка не мала можливості припинити трудовий договір у зв’язку з неможливістю продовження роботи за таким трудовим договором за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття має право припинити такий трудовий договір в односторонньому порядку. Для цього слід подати до центру зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи заяву на ім’я роботодавця про припинення трудового договору. Датою припинення трудового договору є день, наступний за днем подання такої заяви. Центр зайнятості за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи у день припинення трудового договору повідомляє про це роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними), територіальний орган Пенсійного фонду України, територіальний орган Державної податкової служби.

Взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує статус безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття. У випадку відсутності будь-яких контактів з роботодавцем, в тому числі й у випадку смерті роботодавця фізичної особи-підприємця або з інших причин, що унеможливлюють розірвання трудового договору, в порядку окремого провадження, передбаченого Цивільним процесуальним кодексом України, може бути встановлено факт припинення трудових відносин".

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, чи можна з працівником, який перебуває в країні ЄС, дистанційно призупинити трудовий договір та як піти у відпустку під час війни.

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