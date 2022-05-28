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Злата Огнєвіч розповіла, як врятувала бійців на передовій

16:25 28 травня 2022
Злата Огнєвіч

Українська співачка Злата Огнєвич, яку росіяни позбавили звання заслуженої артистки Криму, під час своєї волонтерської діяльності врятувала життя щонайменше кількох бійців на передовій. За словами артистки, саме цей факт дає їй наснагу рухатися далі та «відшкрібати» себе від підлоги щодня. Про це вона розповіла в інтерв'ю Григорію Решетніку на YouTube телеканалу СТБ.

«Я давала благодійний концерт, зібрала кошти і одразу передала їх волонтеру. І те, що закупили на ці гроші, врятувало життя бійцям. Вони надіслали смс з передової зі словами, що те, що я надіслала, вже врятувало життя», — сказала артистка.

Огнєвич розкрила, що це найголовніший фактор, який змушує її не падати духом і продовжувати свою творчу діяльність, навіть коли «накривають» думки про постаждалих і загиблих бійців.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Злата Огнєвіч розповіла про свій складний шлях до Польщі. Коли вона їхала в потязі, росіяни завдали ракетного удару по Львову, через що на якийсь час зупинився рух залізницею. Артистці з валізою довелося йти пішки залізничними коліями, пробиратися через кущі. Дорогою Злата загубила свій телефон, поверталася, щоб знайти його.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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