Іменну ручку Байдена продали в Україні за 600 тисяч гривень: на що витратять гроші

В Україні на аукціоні продали іменну ручку президента США Джо Байдена — переможець заплатив за лот 600 тисяч гривень, які підуть на закупівлю пікапів для новоствореного 47 батальйону ЗСУ.

Про це повідомили в «Укроборонпромі» та додали, що чоловік на ім'я Олександр попросив не робити досягнення з його вчинку: «Ми просто допомагаємо. Не заради уваги до себе. Уваги зараз потребують наші Збройні сили».

Про переможця лише відомо, що він — один із учасників благодійної ініціативи заради підтримки українських волонтерських організацій та рухів. Хлопці вирішили взяти участь в аукціоні, аби допомогти новоствореному батальйону під командуванням Івана Шаламаги та Валерія Маркуса.

«Такі люди — це наші тилові герої. Вони не називають свої імена і не показують обличчя. Вони не чекають подяки. Вони просто роблять те, що можуть, за покликом серця. Але разом із ними ми наближаємо нашу перемогу», — додали організатори.

Аукціон проводили на «Прозорро. Продажі». Лот надав гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв, який отримав ручку під час візиту Джо Байдена до України у 2017 році. Тоді нинішній американський лидер був віце-президентом США. Кажуть, що ця ручка подибна до тієї, якою Байден підписав закон про постачання за програмою ленд-ліз для України. Стартова ціна складала 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, що нещодавно Байден також підписав закон про додаткові надзвичайні асигнування на 2022 фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та для надання допомоги Україні.

Фото «Укроборонпрому»

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