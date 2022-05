«Чекаю більшої активності»: Зеленський квапить Кабмін з подоланням паливної кризи

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про нараду з членами Кабміну з економічних питань, зокрема, щодо ситуації з дефіцитом палива, яких виник через російські удари по нафтопереробному заводу у Кременчузі і по нафтобазах у різних регіонах держави.

«Очікую від урядовців більшої активності. Зокрема, щодо подолання дефіциту пального та забезпечення робочих місць для наших людей. І щодо інших важливих економічних питань», — зазначів він.

Зеленський також розповів про свої міжнародні контакти. Він, зокрема, поспілкувався з очільником уряду Італії Маріо Драґі, наголосивши, що тема постачання пального в України піднімається під час усіх контактів з європейськими партнерами. Також обговорювалося, як не допустити подальше розгортання продовольчої кризи, стан на фронті, зокрема, складна ситуація на Донбасі.

Загрози, що створила світові росія, обговорювалися й під час спілкування Зеленського з політичною та експертною спільнотою Індонезії. Говорив Зеленський і зі студентами Стенфордського університету, у тому числі й українцями, яки навчаються у цьому виші: «Було приємно також почути, наскільки щиро й повно американська студентська спільнота усвідомлює, що ми в Україні боремось за нашу спільну свободу — одну на всіх у світі. Запросив студентів Стенфорду після завершення навчання приєднатися до реалізації проекту відбудови України. Бо це справді буде найбільший проект із захисту свободи для їхнього покоління».

Говорячи про ситуацію на фронті, Володими Зеленський зазначив, що окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати вже у перші дні широкомасштабного вторгнення, зосередивши на Донбасі максимум артилерії та резервів.

«Там і ракетні удари, і авіація — все. Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. Ми робимо все для того, щоб посилити його. І посилимо. Якщо окупанти думають, що Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхніми, то вони помиляються. Донбас буде українським. Тому що це ми, це наша сутність. І навіть якщо росія принесе туди всюди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто й кожну громаду. І там немає й не буде жодної реальної альтернативи нашим українським прапорам», — додав президент.

Нагадаємо, що експерти аналітичного центру New Lines Institute for Strategy and Policy (США) та Центру з прав людини імені Рауля Валленберга (Канада) у своєму звіті щодо ситуації в Україні зазначали, що москва підбурює до геноциду та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу. Вони прямо порівнюють нинішню ситуацію в Україні з різаниною, яку влаштувала 1995 року армія Республіки Сербської у боснійському місті Сребрениця

