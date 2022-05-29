«Дуже зручний час, щоб пересісти на інші маршрути»: «Укрзалізниця» запустила новий потяг до Польщі

«Укрзалізниця», яка нещодавно припинила евакуаційні рейси, призначає додатковий поїзд з Києва до Перемишля. Він вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21. У зворотному напрямку поїзд почне курсувати з 12 червня, вирушатиме о 18:39 та прибуватиме до Києва о 09:21. Про це заявили у пресслужбі відомства.



«Пасажири зазначеного рейсу матимуть зручну пересадку на поїзди, які курсують до інших міст Польщі та Австрії. Після прибуття о 07:21 до Перемишля можна пересісти о 10:21 на поїзд Інтерсіті № 105 Перемишль — Відень — Грац. Також можна зручно пересісти на поїзд Інтерсіті № 3804 Перемишль — Щецин, який курсує, зокрема, через міста Краків, Катовіце, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин».

За словами посадовців, у зворотному напрямку можна скористатися поїздами, що курсують Польщею та Австрією, для пересадки на поїзд № 54/53 Перемишль — Київ. Зокрема, поїзд № 104 Грац — Відень — Перемишль вирушає о 05:26 з Граца й о 08:10 з Відня та прибуває до Перемишля о 17:03. Поїзд № 73104 Вроцлав — Перемишль вирушає о 09:10 та прибуває до Перемишля о 16:59.

Додамо, що з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. Пасажири з України матимуть таку можливість лише на маршрутах з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

110

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter