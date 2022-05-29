«Дикий вереск над російським болотом»: у Зеленського розповіли про реакцію «Z-нелюдей» на передачу потужної зброї Україні

Хвалена російська армія прагне воювати виключно проти беззбройних мирних громадян, знаючи наперед, що не отримає за це жодної «відповіді».

Про це написав у своєму обліковому записі в соціальній мережі радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Рідкісної гидоти всі ці суб'єкти з рф. На всіх рівнях… Заходять на територію іншої країни і масштабно знищують інфраструктуру, масово вбивають мирних громадян і навмисне зносять усі наші міста повністю. Називають це огидним і брехливим терміном «спеціальна військова операція», — пише радник.

При цьому Подоляк зазначає, що окупанти застосовують в Україні всі види важкої артилерії, важкі вогнемети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіаційні бомби та крилаті ракети різних модифікацій із дальністю понад 1000 км.

«Ще раз за складами: істоти з російськими паспортами заходять до суверенної України і випалюють тут усе підряд усіма видами неядерної зброї. Хоча через свою вроджену боягузливість готові застосувати вже і „тактику“, і „хімію“. І абсолютно шизофренічно вважають, що мають на це право — вбивати всіма (підкреслюю — усіма) видами важкої зброї мирних людей в абсолютно суверенній іншій державі» , — наголошує він.

Але як тільки стало відомо, що Україна таки отримає MLRS із нормальною дальністю дії (100+ км), росіяни одразу впали в істеричну істерику.

«Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: «Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні дальнобійні системи! Тільки не зброя відплати!» , — зазначає Подоляк.

На його думку, це означає лише одне — росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян.

«І відразу ж „надюрює“ собі в штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю. Висновок? Простіше нікуди. Два диких російських крики: „скасуйте санкції!“ і „на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!“ — прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків», — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, в Офісі президента впевнені, що завдяки постачанню сучасного важкого озброєння ситуація на фронті має почати різко змінюватися після 15 червня.

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