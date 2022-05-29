Діти більше ніколи не зможуть обійняти тата: у Рівному попрощалася з українськими воїнами, які загинули на сході

У неділю, 29 травня, у Рівному поховали п'ятьох поліцейських, які загинули у боях на сході країни. Про це повідомляє поліція Рівненщини у Facebook.

Попрощатися з героями прийшли десятки земляків

«Нестерпний біль і смуток пронизує серце кожного, хто прийшов віддати останню шану п'ятьом загиблим бійцям спецпідрозділу „КОРД“: тисячі рівнян, весь особовий склад поліції області, колеги з силових структур. Стримати сльози неможливо, як і бачити страждання рідних, в обійми яких більше не повернуться син, батько, чоловік… У скорботі вся Рівненщина», — йдеться у повідомленні.

Побратими не змогли стримати сліз

Як зазначив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль, загиблим було від 31 до 35 років.

«Здавалося, все життя попереду. Але через війну їхні діти — у віці від 10 місяців до 7 років — більше ніколи не обіймуть тата», — додав він.

Повідомляється, що п'ятеро поліцейських спецпідрозділу «КОРД» із Рівненської області героїчно загинули 22 травня під час виконання службового завдання щодо захисту суверенітету та цілісності України.

Нагадаємо, напередодні на Волині з військовими почестями поховали 51-річного Руслана Литвинюка, який загинув поблизу Бахмута Донецької області.

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