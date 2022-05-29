Ворог намагався захопити Сєверодонецьк та Нью-Йорк, але ніде не досяг успіху: перемога буде за ЗСУ, — Генштаб

Триває 95-та доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку, з метою підтримки дій сухопутних підрозділів, противник продовжує вогняний тиск на наші війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, орки намагалися закріпитися на північно-східних околицях Сєверодонецька та вели штурмові дії у напрямку центру міста, але вони не дали результату.

На Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснюючи обстріл із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Камишеваха, Доломітне та Нью-Йорк. Було також завдано авіаційних ударів у районах населених пунктів Берестове та Покровське, а також безпосередньо по містах Верхньокам'янське, Врубівка та Соледар.

На Слов'янському напрямку противник, за підтримки артилерії, здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка — Богородичне, але не досяг успіху і відійшов на попередньо зайняті позиції.

На Курахівському напрямку ворог завдає вогневої поразки вздовж лінії зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації з метою виснаження нашого особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

Незважаючи на всі спроби ворога оволодіти ситуацією, українські захисники завдають шкоди російським окупантам на всіх напрямках, де продовжуються активні бойові дії.

У правильності таких висновків підтверджують і новини від українських бійців. Так, січеславські десантники показали, як знищують російських загарбників на Донецькому напрямі. В опублікованому ними ролику вони продемонстрували, яка доля чекала на окупантів, які ризикнули виступити проти ЗСУ на Донбасі.

Скрін відео десантників 25-ї окремої Повітрянодесантної Січеславської бригади

«Смерть російським окупантам! ДШВ — Завжди Перші! Слава Україні», — йдеться у повідомленні .

Крім того, правдивість інформації у зведенні Генштабу підтверджує і мапа британського Міністерства оборони.

Судячи з неї, українські війська, ймовірно, контратакують під Миколаєвом, відтісняючи ворога до річки Дніпро, та під Харковом. У свою чергу, росіяни атакують у напрямку Сєверодонецька та Лимана. На карті наведено останню інформацію про ситуацію в Україні, яку має британська оборонна розвідка станом на 29 травня 2022 року. Червоним кольором позначені території, що потрапили під контроль російської армії, а штрихуванням — спірні території.

Нагадаємо, 29 травня президент Зеленський зненацька відвідав позиції наших військ на Харківщині, вручивши нагороди захисникам України прямо на передовій.

Фото facebook.com/dshv25opdbr/

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