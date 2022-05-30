Копії документів та кодове слово: для переселенців розробили п'ять основних правил безпеки

Для українських переселенців, кількість яких складає 7,7 мійльйона (офіційно статус ВПО отримали близько трьох мільйонів громадян), Європейський Союз спільно з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Міністерством соціальної політики України запустили комунікаційну кампанію, присвячену питанням безпеки.

«Мета кампанії — привернути увагу людей до ймовірних ризиків, пов’язаних з переїздом з охоплених війною регіонів, пояснити основні правила безпеки під час пошуку житла, транспорту, роботи. Адже надзвичайна уразливість людей може призводити до різних форм шахрайства та експлуатації, і навіть до випадків торгівлі людьми», — зазначили у МВС України.

Зокрема, громадян закликають пам’ятати про 5 маркерів безпеки — правил, яких слід дотримуватися у різних ситуаціях.

Документи. Їх можна надавайте лише офіційним особам. Заздалегідь зробіть та збережіть копії найважливіших документів, у тому числі онлайн.

Транспорт. Знайте, куди їдете, та повідомте про поїздку рідних чи друзів. Не сідайте в авто до незнайомих чи підозрілих людей. Вишліть рідним чи друзям номер транспортного засобу, яким пересуваєтеся.

Допомога. Приймайте допомогу лише від людей та організацій, що заслуговують на довіру.

Спілкування. Не віддавайте нікому мобільний телефон чи інші засоби зв’язку. Будьте обачними та обережними при спілкуванні з незнайомцями.

Зв'язок. Постійно будьте на зв'язку з рідними та друзями. Придумайте кодове слово чи речення, щоб вони зрозуміли, якщо ви потрапили у небезпеку.

Ексклюзивний матеріал про те, як українец пройшов опитування щодо «допомоги від ООН» і втратив усі свої гроші, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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